Украинский политик и бизнесмен Евгений Червоненко рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что усматривает знаки вокруг, что правильно живет. По словам политика, у него было много шансов умереть, но он выжил. Червоненко: И что-то это виски в меня зашло как в сухую землю Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Однажды моему управляющему и моей жене объявили, что мне осталось жить три месяца, что у меня атипичное воспаление легких, и врачи в Швейцарии не знают лекарства. Спасли американцы. А второй раз – на седьмом скоростном участке в 2013 году в городе Сливен при сорокаградусной жаре меня хлопнул инфаркт. Врачи его не заметили. Я на скорости обезболил себя сам", – рассказал Червоненко. Он жестами показал, что сделал себе укол в грудь."Спасло меня то, что я не умер ночью, после гонки. Это потом сказал нобелевский лауреат, который мне "мотор" ремонтировал. Я выпил бутылку виски. Почему я ее выпил? Я никогда из горла не пью. Мне было плохо. Я стою на пароме, мы едем на "Ялта-ралли". Мое последнее. Мы его выиграли, стали победителями Кубка Европы. Машины погрузили. Лунная ночь. А мне плохо. Смотрю – Duty Free на корабле. Говорю Коле, он мне как названый сын: "А ну-ка, принеси мне бутылку виски". Приносит. И что-то это виски в меня зашло как в сухую землю. Может, это никого не интересует, но я во многом усматриваю знаки, что я правильно живу. Мне Бог дарил столько шансов выжить... "Господи, спасибо тебе, что за мои поступки, не такие, как у всех, но честные, даришь мне право на такое блатование в моей жизни. И на то, что я курю", – продолжил прежний министр транспорта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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