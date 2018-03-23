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Червоненко: В 2013 году на ралли при сорокаградусной жаре меня хлопнул инфаркт. Я на скорости обезболил себя сам
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23.03.2018 17:09
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Украинский политик и бизнесмен Евгений Червоненко рассказал в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что
усматривает знаки вокруг, что правильно живет. По словам политика,
у него было много шансов умереть, но он выжил. Червоненко: И что-то
это виски в меня зашло как в сухую землю Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com "Однажды моему управляющему и моей жене объявили, что
мне осталось жить три месяца, что у меня атипичное воспаление
легких, и врачи в Швейцарии не знают лекарства. Спасли американцы.
А второй раз – на седьмом скоростном участке в 2013 году в
городе Сливен при сорокаградусной жаре меня хлопнул инфаркт. Врачи
его не заметили. Я на скорости обезболил себя сам", –
рассказал Червоненко. Он жестами показал, что сделал себе укол
в грудь."Спасло меня то, что я не умер ночью, после гонки. Это
потом сказал нобелевский лауреат, который мне "мотор" ремонтировал.
Я выпил бутылку виски. Почему я ее выпил? Я никогда из горла не
пью. Мне было плохо. Я стою на пароме, мы едем на "Ялта-ралли". Мое
последнее. Мы его выиграли, стали победителями Кубка Европы. Машины
погрузили. Лунная ночь. А мне плохо. Смотрю – Duty Free на
корабле. Говорю Коле, он мне как названый сын: "А ну-ка, принеси
мне бутылку виски". Приносит. И что-то это виски в меня зашло как в
сухую землю. Может, это никого не интересует, но я во многом
усматриваю знаки, что я правильно живу. Мне Бог дарил столько
шансов выжить... "Господи, спасибо тебе, что за мои поступки, не
такие, как у всех, но честные, даришь мне право на такое блатование
в моей жизни. И на то, что я курю", – продолжил прежний
министр транспорта.
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