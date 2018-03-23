Во Франции ликвидировали террориста, захватившего заложников Полиция брала супермаркет штурмом Французская полиция застрелила мужчину, который до этого захватил заложников в супермаркете города Треб на юге страны. Фото: normandie-actu.fr Об этом сообщает Le Figaro . Нападающий застрелили во время штурма супермаркета полицией. Напомним, сегодня в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете . Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство". Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, что террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года. Во Франции в супермаркете захватили заложников: двое погибших, - ОБНОВЛЕНО

Во Франции в супермаркете захватили заложников Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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