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|Суд в Крыму арестовал крымскотатарского активиста Мемедеминова - правозащитники
|23.03.2018 17:17
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https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/581366262230834
На сайте CRIMEA SOS правозащитники и журналисты опубликовали обращение к России и оккупационной власти Крыма с требованием прекратить преследование Мемедеминова и освободить его из-под стражи."А также провести незаангажированное расследование незаконного задержания. Прекратить преследование гражданских журналистов, включая административные аресты, обвинения уголовного характера, конфискацию имущества и другие репрессии, а также обеспечить все гарантии, которые предоставляются профессиональным журналистам", – говорится в обращении.23 марта стало известно, что в доме Мемедиминова прошли обыски. После его сразу же задержали. Ночевал он в изоляторе временного содержания. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.
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