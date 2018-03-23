В оккупированном Крыму правозащитники и журналисты обратились к России и оккупационной власти Крыма с требованием прекратить преследование активиста, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова и освободить его из-под стражи. Мемедеминова задержали 22 марта Фото: Крымская солидарность / Facebook "Судья Белоусов М.Н. продлил срок содержания под стражей Мемедеминову Нариману сроком на 1 месяц и 24 дня", – говорится в сообщении. Отмечается, что на заседание пустили только его жену и близкого родственника. Под зданием суда Мимедеминова поддерживали десятки активистов. https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/581366262230834 На сайте CRIMEA SOS правозащитники и журналисты опубликовали обращение к России и оккупационной власти Крыма с требованием прекратить преследование Мемедеминова и освободить его из-под стражи."А также провести незаангажированное расследование незаконного задержания. Прекратить преследование гражданских журналистов, включая административные аресты, обвинения уголовного характера, конфискацию имущества и другие репрессии, а также обеспечить все гарантии, которые предоставляются профессиональным журналистам", – говорится в обращении.23 марта стало известно, что в доме Мемедиминова прошли обыски. После его сразу же задержали. Ночевал он в изоляторе временного содержания. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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