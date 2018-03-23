Американский пожарный скончался в больнице от полученных во время
гашения пожара на съемочной локации ленты с участием Брюса Уиллиса
и Алека Болдуина. Пожарный скончался от травм Фото: New York City
Fire Department (FDNY) / Facebook Об этом сообщает NY Post.Трагедия
произошла в здании клуба St. Nick's Jazz Pub, в котором произошел
пожар.Дэвидсона доставили в больницу с травмами, полученными
вследствие борьбы с огнем, но врачи не смогли спасти ему жизнь.У
мужчины осталось четверо детей.В ленте "Сиротский Бруклин" главные
роли исполняют актеры Брюс Уиллис и Алек Болдуин.Действие ленты
разворачивается в 1950-е годы. По сюжету частный детектив,
страдающий синдромом Туретта, пытается раскрыть убийство своего
наставника и единственного друга.
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