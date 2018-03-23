Американский пожарный скончался в больнице от полученных во время гашения пожара на съемочной локации ленты с участием Брюса Уиллиса и Алека Болдуина. Пожарный скончался от травм Фото: New York City Fire Department (FDNY) / Facebook Об этом сообщает NY Post.Трагедия произошла в здании клуба St. Nick's Jazz Pub, в котором произошел пожар.Дэвидсона доставили в больницу с травмами, полученными вследствие борьбы с огнем, но врачи не смогли спасти ему жизнь.У мужчины осталось четверо детей.В ленте "Сиротский Бруклин" главные роли исполняют актеры Брюс Уиллис и Алек Болдуин.Действие ленты разворачивается в 1950-е годы. По сюжету частный детектив, страдающий синдромом Туретта, пытается раскрыть убийство своего наставника и единственного друга. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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