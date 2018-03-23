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|С начала войны на Донбассе погибли более 2,3 тыс украинских бойцов, - Геращенко
|23.03.2018 17:26
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Так же из-за обстрелов на Донбассе возникла угроза экологической и техногенной катастрофы2383 украинских военных погибли за время вооруженного конфликта на Донбассе.
Фото:УНІАН
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвии Андрейсом Пилдеговичсем, информирует пресс-служба украинского парламента.
Она добавила, что объявленное 5 марта 2018 года перемирие уменьшило интенсивность обстрелов, однако представители ОРДЛО ежедневно нарушают режим прекращения огня.
Геращенко заявила, что из-за обстрелов на Донбассе возникла угроза экологической и техногенной катастрофы. Она сообщила, что на востоке Украины остаются затопленными сотни шахт, а ряд критически важных предприятий, вроде Донецкой фильтровальной станции, обстреливают практически ежедневно.
Вице-спикер сообщила, что на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса остаются заминированными более семь тысяч квадратных километров.