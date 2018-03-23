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Обыски в АТЕКе касаются возможного завладения имуществом на 54 млн грн, - МВД
23.03.2018 17:34
Обыски в АТЕКе касаются возможного завладения имуществом на 54 млн грн, - МВД
Следственные действия проводят на территории нескольких украинских областей
Обыски на заводе АТЕК в Киеве касаются возможного завладения имуществом на 54 миллиона гривен.
Обыски в АТЕКе касаются возможного завладения имуществом на 54 млн грн, - МВД Фото: ЗІК

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сотрудники Национальной полиции проводят проверку фактов возможного завладение имуществом ЗАО АТЕК на 54 миллиона гривен. Следственные действия проходят в офисных админзданиях ЧАО, где следователи проводят выемку документации", - сказал Тракало.

Он добавил, что следственные действия проводят на территории нескольких украинских областей.

Напомним, что спецназовцы Нацполиции утром в пятницу пришли на базу партии "Национальный корпус" и полка Нацгвардии "Азов" на территории заброшенного машиностроительного завода "АТЕК" возле станции метро "Святошин" в Киеве.

Как считают в "Нацкорпусе", полиция заблокировала офис движения "Национальный корпус" в связи с заявлением ее лидера Андрея Белецкого по делу нардепа Надежды Савченко.

 

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