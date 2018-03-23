Российская телеведущая и кандидат на президентских выборах 2018 года в РФ Ксения Собчак позавтракала в постели под фильм "Смерть Сталина". Собчак: Кастовость власти, привычка решать проблемы "в своем кругу", непрозрачность остались нам от разрушенной страны Фото: xenia_sobchak / Instagram "Немножко устала после выборов. Завтрак в постели и фильм "Смерть Сталина". Прекрасное, умное, саркастичное кино. Весь фильм меня терзал только один вопрос: почему же его запретили? И поняла. Фильм не "шутит" и "не издевается" над Сталиным, как пытались нам это объяснить "цензоры", фильм этот показывает всю нелепость вообще системы управления СССР, показывает мелких, циничных жуликов у власти", – написала она.Собчак отметила, что фильм издевается над системой власти в РФ."Как говорит в этом фильме Маленков про Берию: "Он же один из нас!" Вот эта кастовость власти, привычка решать проблемы "в своем кругу", непрозрачность – это осталось нам в наследие от разрушенной страны и до сих пор", – заявила телеведущая. Немножко устала после выборов, завтрак в постели и фильм «Смерть Сталина». Прекрасное,умное,саркастичное кино. Весь фильм меня терзал только один вопрос-почему же его запретили? И поняла. Фильм не «шутит» и «не издевается» над Сталиным ,как пытались нам это обьяснить «цензоры»,фильм этот показывает всю нелепость вообще системы управления СССР, показывает мелких ,циничных жуликов у власти. Фильм издевается над системой власти в нашей стране. А это уже опасно. Как говорит в этом фильме Маленков про Берию: «Он же один из нас!». Вот эта кастовость власти,привычка решать проблемы «в своем кругу» ,непрозрачность -это осталось нам в наследие от разрушенной страны и до сих пор :( Посмотрите обязательно- красивый фильм! Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 23 Мар 2018 в 2:54 PDT Фильм "Смерть Сталина" основан на одноименном комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робина. Сюжет ленты строится вокруг борьбы за власть в СССР, развернувшейся после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В январе 2018 года министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение комедии. 18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовало 76,66% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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