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Член комиссии Госдумы РФ по этике о деле Слуцкого: Я была в 300 раз красивее, но ко мне никто не "домагивался"
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23.03.2018 18:06
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Член комиссии Госдумы России по этике, депутат от "Единой России"
Раиса Кармазина заявила, что действия журналисток, обвинивших в
домогательствах депутата Леонида Слуцкого, были спланированной
провокацией. Кармазина: Не давала повода и не давала ничего
Скриншот: Телекомпания Енисей / YouTube 21 марта комиссия не нашла
нарушений в поведении Слуцкого.Отвечая на вопрос, нормально ли
хватать журналисток за лобок, Кармазина ответила: "Не знаю, хватал
он ее или нет, год прошел". По ее словам, обвинения журналисток
были провокацией.На вопрос, почему комиссия не прослушала
аудиозапись, подтверждающую слова журналисток, депутат сказала, что
комиссия – не следственные органы.Она добавила, что не знает,
примет ли Госудма закон о домогательствах. По словам российского
депутата, лично она привыкла "защищать себя сама". Кармазина
уточнила, что к ней "никто не "домагивался", хотя она была "в 300
раз красивее" и не глупее, чем обвинившие Слуцкого в
домогательствах журналистки. По словам Карамазиной, она работает 50
лет, и ее "никто не "домагивался". "Не давала повода и не давала
ничего! А если бы кто домогнулся – влепила бы!" –
добавила российский депутат.О домогательствах со стороны Слуцкого
сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова,
заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер
телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о
записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже
журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий
все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы
Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на
депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел
митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных
домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная
группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста
заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у
здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку
Слуцкого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера
общения".21 марта работу с Госдумой
РФ приостановили агентство РБК, а
также телеканалы "Дождь" и RTVI. 22 марта к ним
присоединилась радиостанция "Эхо Москвы". Журналисты
объявили бойкот из-за решения комиссии по этике, которая не
усмотрела в действиях Слуцкого нарушений.
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