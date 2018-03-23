Член комиссии Госдумы России по этике, депутат от "Единой России" Раиса Кармазина заявила, что действия журналисток, обвинивших в домогательствах депутата Леонида Слуцкого, были спланированной провокацией. Кармазина: Не давала повода и не давала ничего Скриншот: Телекомпания Енисей / YouTube 21 марта комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого.Отвечая на вопрос, нормально ли хватать журналисток за лобок, Кармазина ответила: "Не знаю, хватал он ее или нет, год прошел". По ее словам, обвинения журналисток были провокацией.На вопрос, почему комиссия не прослушала аудиозапись, подтверждающую слова журналисток, депутат сказала, что комиссия – не следственные органы.Она добавила, что не знает, примет ли Госудма закон о домогательствах. По словам российского депутата, лично она привыкла "защищать себя сама". Кармазина уточнила, что к ней "никто не "домагивался", хотя она была "в 300 раз красивее" и не глупее, чем обвинившие Слуцкого в домогательствах журналистки. По словам Карамазиной, она работает 50 лет, и ее "никто не "домагивался". "Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся – влепила бы!" – добавила российский депутат.О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку Слуцкого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения".21 марта работу с Госдумой РФ приостановили агентство РБК, а также телеканалы "Дождь" и RTVI. 22 марта к ним присоединилась радиостанция "Эхо Москвы". Журналисты объявили бойкот из-за решения комиссии по этике, которая не усмотрела в действиях Слуцкого нарушений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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