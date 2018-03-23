Внефракционный нардеп Надежда Савченко призвала президента РФ
Владимира Путина отпустить всех украинских политзаключенных и
пленных или обменять их на своих людей. Савченко: Никогда не
просила помилования себе Фото: ЕРА "Как бы ни развивалась ситуация
в геополитике, человек остается человеком. Человеческую жизнь
должен ценить каждый демократический политик. Я никогда не просила
помилования себе, я прошу у вас еще раз: отпустите украинских
политзаключенных и пленных. Отпустите людей, обменяйте их на своих
людей, дайте волю и жизнь людям", – заявила нардеп.По словам
Савченко, "этим даже правитель может запомниться лучше всего".22
марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и
дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же
день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора
Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают
246 страниц.
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