Сводка Новостей
- Скоцик: Аграрная партия примет участие в выборах 29 апреля
- ИГИЛ взял на себя ответственность за захват заложников во Франции
- Савченко обратилась к Путину: Дайте волю и жизнь людям
- Член комиссии Госдумы РФ по этике о деле Слуцкого: Я была в 300 раз красивее, но ко мне никто не "домагивался"
- "Немножко устала после выборов". Собчак в постели посмотрела фильм "Смерть Сталина"
|ИГИЛ взял на себя ответственность за захват заложников во Франции
|23.03.2018 18:22
|
Breaking: #ISIS ‘Amaq News Agency reports that #Trebes #France hostage-taker was a “soldier of the Islamic State, who carried out the attack in response to the calls to attack Coalition countries." The message follows a coordinated celebratory campaign by ISIS supporters online. pic.twitter.com/gYiAFwg0wq— Rita Katz (@Rita_Katz) 23 березня 2018 р.
Мужчина вошел в супермаркет в коммуне Треб около 11.15 по местному времени (12.15 по Киеву). По словам свидетелей, мужчина заявил, что является боевиком ИГИЛ.Злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года.В результате французские правоохранители убили злоумышленника. Им оказался 26-летний Редуан Лакдим. Он был известен полиции за мелкие преступления, в частности, связанные с наркотиками. По данным СМИ, Лакдим был выходцем из Марокко. Сначала он якобы украл автомобиль в коммуне Каркассон, убив пассажира и ранив водителя, после этого напал на группу полицейских. Дальше он сбежал и захватил заложников в супермаркете. Правоохранители эту информацию пока не подтвердили.
Поделитесь статьей с друзьями