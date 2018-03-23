Решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Установлено, что задержанный получил неправомерную выгоду от председателя комиссии, которая занимается ликвидацией и реорганизацией госпредприятий Минобороны, за то, чтобы руководство Главного управления имущества и ресурсов не создавало препятствий в деятельности Комиссии, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранении от должности и аресте имущества.

"Отметим, что любые незаконные проявления в отношении имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров" , - отметили в Генпрокуратуре.