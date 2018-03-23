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Бывший руководитель управления имущества Минобороны попался на взятке
23.03.2018 18:47
Бывший руководитель управления имущества Минобороны попался на взятке
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения
В пятницу, 23 марта, в Киеве во время получения 1 тыс. долларов взятки задержан один из бывших руководителей Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны.
Бывший руководитель управления имущества Минобороны попался на взятке Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Установлено, что задержанный получил неправомерную выгоду от председателя комиссии, которая занимается ликвидацией и реорганизацией госпредприятий Минобороны, за то, чтобы руководство Главного управления имущества и ресурсов не создавало препятствий в деятельности Комиссии, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранении от должности и аресте имущества.

"Отметим, что любые незаконные проявления в отношении имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, что Соломенский районный суд Киева отказался уволить с должности заместителя министра обороны Игоря Павловского, который подозревается в растрате 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны.

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