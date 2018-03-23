Президент США Дональд Трамп намерен использовать право вето в отношении принятого Конгрессом бюджета, мотивируя свою позицию отсутствием финансирования для программы отложенных действий в отношении мигрантов и недостаточностью средств, выделенных на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп: Стена на границе с Мексикой, которая крайне необходима для нашей национальной обороны, финансируется не полностью Фото: ЕРА "Я рассматриваю возможность вето по законопроекту о бюджете, основываясь на том факте, что более 800 тыс. участников программы для мигрантов DACA были полностью забыты демократами (их даже не упомянули в законопроекте), а стена на границе, которая крайне необходима для нашей национальной обороны, финансируется не полностью", – написал Трамп в Twitter. I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 березня 2018 р. Палата представителей Конгресса США 22 марта одобрила проект бюджета на 2018-й финансовый год в размере $1,3 трлн. Решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили против.В документе предусмотрели $620,7 млн на помощь Украине, в том числе $200 млн – на военные цели (закупку оборонительного оружия, обучение силовиков, логистику и прочее).Проект бюджета еще должен одобрить Сенат и подписать президент США Дональд Трамп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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