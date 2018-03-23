Оказывать давление на депутатов Госдумы, а также "навешивать ярлыки и травить" за их позицию относительно ситуации с обвиняемым в сексуальных домогательствах депутатом Леонидом Слуцким – это выход за рамки правового поля, считает спикер российского парламента Вячеслав Володин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Володин сказал, что не понимает, почему некоторые СМИ потребовали от него лишить Слуцкого депутатского мандата и должности председателя комитета Госдумы по иностранным делам Фото: EPA Он сказал, что давить на депутатов, а также "навешивать ярлыки и травить" за их позицию относительно ситуации со Слуцким – это выход за рамки правового поля. По мнению российского политика, это создает прецеденты, "заложниками которых завтра может стать каждый".Володин сказал, что не понимает, почему некоторые СМИ потребовали от него лишить Слуцкого депутатского мандата и должности председателя комитета Госдумы по иностранным делам. Он сказал, что для этого ему пришлось бы превысить свои полномочия.Он отметил, что в СМИ также звучали обвинения в домогательствах в адрес главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По словам Володина, если это будет продолжаться, то дойдет "до любого", в том числе и тех, кто "инициирует эти процессы".О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку Слуцкого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения".21 марта комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого.21 марта работу с Госдумой РФ приостановили агентство РБК, а также телеканалы "Дождь" и RTVI. 22 марта к ним присоединилась радиостанция "Эхо Москвы". Журналисты объявили бойкот из-за решения комиссии по этике, которая не усмотрела в действиях Слуцкого нарушений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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