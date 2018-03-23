Латвия с другими членами ЕС поддержит Великобританию в ситуации с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, отметил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Ринкевичс подтвердил намерение Латвии выслать российских дипломатов Фото: EPA Он отметил, что Латвия с другими членами ЕС поддержит Великобританию в ситуации с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Ринкевичс отметил, что правительство Латвии скоординирует вопрос с европейскими партнерами и детали будут известны на следующей неделе. Он не сообщил, сколько дипломатов могут выслать.Министр подчеркнул, что Латвия не намерена отзывать своего посла в РФ Мариса Риекстиньша. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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