Волынскую облгосадминистрацию возглавил экс-чиновник МВД Савченко Также Савченко работал помощником-консультантом нардепа Виктора Развадовского Президент Петр Порошенко назначил новым председателем Волынской областной государственной администрации Александра Савченко. Фото: Новинарня Об этом говорится на официальной странице президента в Facebook. Александр Савченко работал начальником Главного управления, а впоследствии Департамента административной службы милиции, затем - Департамента общественной безопасности МВД Украины. С декабря 2007-го по март 2010-го был заместителем министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Впоследствии работал помощником-консультантом народного депутата Украины Виктора Развадовского. С 2014 по 2016 - директор Департамента экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании Нафтогаз. С января 2017 года назначен на должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации, работал до ноября. Имеет ученую степень кандидата юридических наук по специальности административное право и процесс; финансовое право, информационное право. Имеет орден "За заслуги" III степени, имеет почетное звание "Заслуженный адвокат Украины". Ранее Президент Петр Порошенко назначил первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергея Наева командующим Объединенного оперативного штаба. Порошенко решил поменять председателя Волынской ОГА

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