Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры взять под стражу внефракционного нардепа Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке теракта против центральных органов власти в стране. Савченко подозревают в организации теракта Фото: ЕРА Суд не предусмотрел возможности выйти под залог.Решение озвучил судья Евгений Сидоров.Савченко будет под арестом до 20 мая.Прокуратура аргументировала необходимость ареста нардепа возможностью покинуть страну и повлиять на ход следствия.Подозреваемая, которой суд разрешил находиться во время заседания не в стеклянной клетке, а рядом с адвокатами, называет дело против нее политическим преследованием.В ходе заседания Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" – не террористы.Она также объявила о голодовке.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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