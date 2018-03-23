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|В Николаевском СИЗО найден труп соратника криминального авторитета "Мультика"
|23.03.2018 19:27
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Подготовлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизыВ камере Николаевского следственного изолятора в пятницу, 23 марта, найдено тело Дмитрия Леонова, соратника криминального авторитета Михаила Титова, известного как "Мультик".
Фото: k-z.com.ua
Леонова было обнаружено без явных признаков насильственной смерти, сообщает сайт прокуратуры Николаевской области.
В связи со смертью Леонова полиция открыла уголовное производство. Также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения прокуратурой Николаевской обл. начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Для полного, всестороннего и беспристрастного исследования обстоятельств смерти проводят следственные действия.
Сейчас в следственном изоляторе продолжается осмотр места происшествия. Уже подготовлено ходатайство в суд о назначении судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, 29 августа 2017 года Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве пятерых членов ОПГ, в том числе лидера преступной организации Титова.
Помимо прочих преступлений, по словам прокурора, члены группировки контролировали деятельность политических партий и влияли на принятие решений должностными лицами органов госвласти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской обл.
31 августа суд Мариуполя в закрытом режиме избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога обвиняемым в организации и участии в деятельности организованной преступной группировки на территории Николаевской области Михаилу Титову, известному как "Мультик", а также бизнесмену Алексею Пелипасу.