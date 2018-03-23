Экс-глава Тернопольской и Львовской облгосадминистраций Михаил Цимбалюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что много проблем в Украине связаны с реформами и власть должна четко сказать сколько они еще будут продолжаться. Цимбалюк: стоимость оружия зависит от того, кто его покупает и на каком рыке Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он отметил, что на черном рынке оружия сейчас происходят "ужасные вещи"."Я могу руководствоваться только слухами – правоохранители знают лучше, потому что в соответствии с действующим законодательством, они имеют право совершать оперативную закупку. Покупают гранату, цена которой сейчас доходит до $100… оптом берут", – сказал Цимбалюк.При этом он добавил, что стоимость оружия зависит от того, кто его покупает и на каком рыке."Уже и автоматы, извините, по $50. О чем это говорит? Что правоохранители должны совершать оперативные закупки и выявлять этих людей", – заявил Цимбалюк. По его мнению, это проблема реформирования, "потому что утрачено все"."ГАИ, которую мы годами критиковали… но когда-то были посты и проверяли хотя бы то, что вывозится из зоны АТО. Сейчас ничего не контролируют – все дороги открыты. Мы говорим об общем уровне преступности, но что творится на дорогах? Людей гибнет больше, чем на фронте. Сейчас ограничили скорость в населенных пунктах. А кто контролирует? В государстве ни одного сертифицированного прибора для измерения скорости… Четыре года реформ… О чем мы говорим? Я веду к тому, что власть должна четко сказать: сколько еще будут продолжаться реформы. Конкретно. Есть ли план действий? Если что-то не получилось, мы должны это признать, наказать или привлечь к ответственности виновных и устранять недостатки… А у нас все хорошо, все красиво", – сказал Цимбалюк.По словам президента Украины Петра Порошенко, в Международном валютном фонде заявили, что в течение трех лет его президентства в Украине сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет. 12 января президент говорил, что в 2018 году в Украине планируется реформирование в финансовой, инвестиционной, судебной системах и сфере рынка земли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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