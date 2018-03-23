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|Украина и Польша начнут кампанию по легальному трудоустройству украинцев
|23.03.2018 19:35
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Главным партнером Польско-украинской хозяйственной палаты по этой кампании в Украине будет Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройствуВ Украине и Польше с апреля начнется широкая кампания "Партнерство и трудоустройство", которая будет иметь целью популяризировать легальное и без нарушений законодательства трудоустройства украинцев в РП.
Фото: From-ua.com
Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота.
"Кампанией мы хотим противиться патологиям во время рекрутации работников в Украине, а с другой стороны в Польше бороться со случаями, когда посредники не придерживаются условий трудоустройства в вопросах денежного вознаграждения, социального обеспечения, не говоря о случаях нелегального трудоустройства", - отметил Пехота.
По его словам, главным партнером Польско-украинской хозяйственной палаты по этой кампании в Украине будет Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству. Пехота отметил, что к ней будут привлекаться и государственные органы, в частности Государственная инспекция труда Польши.
"Сейчас мы собираем партнеров для этой кампании - организации, фирмы, людей доброй воли, которые хотят, чтобы трудоустройство украинцев за рубежом происходило прозрачно, четко, в соответствии с законом по обе стороны границы", - констатировал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты.
Пехота сообщил, что рабочее название кампании "Партнерство и трудоустройство", где партнерство означает польско-украинское сотрудничество, а трудоустройство - легальность действий.
Он отметил, что кампания не будет ограничиваться во времени, и будет проводиться длительное время в форме семинаров, круглых столов, конференций, во время которых все смогут изложить свое мнение по улучшению ситуации в контексте борьбы с нарушениями при трудоустройстве.
Официально кампанию начнут во время балтийского бизнес форума (Baltic Bisiness Forum) в городе Свиноуйсце 18-20 апреля.
Напомним, в начале марта главный инспектор труда Веслав Лищек открыл специальную инфолинию для граждан Украины, работающих в Польше.
Отметим, в целом количество граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Польше (временные или постоянные), превысило 150 тысяч.