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Украина и Польша начнут кампанию по легальному трудоустройству украинцев
23.03.2018 19:35
Украина и Польша начнут кампанию по легальному трудоустройству украинцев
Главным партнером Польско-украинской хозяйственной палаты по этой кампании в Украине будет Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству
В Украине и Польше с апреля начнется широкая кампания "Партнерство и трудоустройство", которая будет иметь целью популяризировать легальное и без нарушений законодательства трудоустройства украинцев в РП.
Украина и Польша начнут кампанию по легальному трудоустройству украинцев Фото: From-ua.com

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота.

"Кампанией мы хотим противиться патологиям во время рекрутации работников в Украине, а с другой стороны в Польше бороться со случаями, когда посредники не придерживаются условий трудоустройства в вопросах денежного вознаграждения, социального обеспечения, не говоря о случаях нелегального трудоустройства",  - отметил Пехота.

По его словам, главным партнером Польско-украинской хозяйственной палаты по этой кампании в Украине будет Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству. Пехота отметил, что к ней будут привлекаться и государственные органы, в частности Государственная инспекция труда Польши.

"Сейчас мы собираем партнеров для этой кампании - организации, фирмы, людей доброй воли, которые хотят, чтобы трудоустройство украинцев за рубежом происходило прозрачно, четко, в соответствии с законом по обе стороны границы", - констатировал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты.

Пехота сообщил, что рабочее название кампании "Партнерство и трудоустройство", где партнерство означает польско-украинское сотрудничество, а трудоустройство - легальность действий.

Он отметил, что кампания не будет ограничиваться во времени, и будет проводиться длительное время в форме семинаров, круглых столов, конференций, во время которых все смогут изложить свое мнение по улучшению ситуации в контексте борьбы с нарушениями при трудоустройстве.

Официально кампанию начнут во время балтийского бизнес форума (Baltic Bisiness Forum) в городе Свиноуйсце 18-20 апреля.

Напомним, в начале марта главный инспектор труда Веслав Лищек открыл специальную инфолинию для граждан Украины, работающих в Польше.

Отметим, в целом количество граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Польше (временные или постоянные), превысило 150 тысяч.

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