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|Россия испытывает на Донбассе комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна" – Снегирев
|23.03.2018 19:57
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О передаче нескольких единиц "Инфауна" своим военным подразделениям минобороны РФ сообщало в январе 2012 года. По информации военного ведомства, оборудование комплексов "Инфауна" не имеет зарубежных аналогов."Применение уникальных возможностей комплекса "Инфауна" позволяет значительно повысить защиту авто-, бронетехники и личного состава подразделений десанта от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и обеспечить радиоподавление средств связи противника", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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