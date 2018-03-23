На Донбассе боевики активно используют против Вооруженных сил Украины средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, отметил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Комплексы "Инфауна" были у российских военных уже в 2012 году Фото: topwar.ru По его словам, это происходит на оккупированной территории Луганской области."Россия испытывает на Донбассе свое новейшее оружие и тактику, применяя технику для создания радиоэлектронных помех для связи. Боевики активно используют против ВСУ (Вооруженные силы Украины. – ) средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы", – написал Снегирев. https://www.facebook.com/pravasprava/posts/1750746604982447 О передаче нескольких единиц "Инфауна" своим военным подразделениям минобороны РФ сообщало в январе 2012 года. По информации военного ведомства, оборудование комплексов "Инфауна" не имеет зарубежных аналогов."Применение уникальных возможностей комплекса "Инфауна" позволяет значительно повысить защиту авто-, бронетехники и личного состава подразделений десанта от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и обеспечить радиоподавление средств связи противника", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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