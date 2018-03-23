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|Боевики совершили шесть минометных выстрелов по Авдеевке
|23.03.2018 19:59
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По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарайРоссийско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня.
Фото: unian.ua
С начала суток зафиксирован один обстрел, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В частности, на Донецком направлении с 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай.
На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками.
Напомним, что 2383 украинских военных погибли за время вооруженного конфликта на Донбассе.
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