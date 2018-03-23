По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай

С начала суток зафиксирован один обстрел, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook .

В частности, на Донецком направлении с 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай.

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками.