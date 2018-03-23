Отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля – грубое нарушение международного права и порядка, считает премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ратас: Мы ведем постоянный обмен информацией с Великобританией и продолжаем надеяться, что Москва будет всесторонне сотрудничать с Лондоном Фото: EPA По словам премьера Эстонии, отравление Скрипаля – грубое нарушение международного права и порядка. Ратас сказал, что отказался от предложения посетить Россию в мае этого года."Дальнейшие решения мы должны основательно обсудить. В начале следующей недели определенная ясность появится и в этом вопросе. Один из возможных дополнительных шагов – это высылка из страны российских дипломатов. Конечно, мы ведем постоянный обмен информацией с Великобританией и продолжаем надеяться, что Москва будет всесторонне сотрудничать с Лондоном", – сказал политик.В пресс-службе отметили, что министерство иностранных дел Эстонии предлагает правительству ввести запрет на въезд в страну 49 лицам, фигурирующим в списке Магнитского.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Министр иностранных дел Латвии заявил, что страна намерена выслать российских дипломатов, занимающихся разведкой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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