Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами
23.03.2018 20:15
Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами
В третьем круге Свитолина встретится с победительницей противостояния Дарья Гаврилова - Андреа Петкович
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла японку Наоми Осаку во втором круге престижного турнира в Майами (США).
Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами Елина Свитолина. Фото: btu.org.ua

Матч, который длился 1 час 22 минуты, завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Элины.

Это была пятая очная встреча теннисисток в соревнованиях WTA-тура. Теперь украинка ведет с общим результатом 3-2.

На старте соревнований в Майами японка уверенно переиграла экс-первую "ракетку" мира американку Серену Уильямс - 6:3, 6:2. Это была ее восьмая подряд победа.

В третьем круге Свитолина встретится с победительницей сегодняшнего противостояния Дарья Гаврилова (Австралия) - Андреа Петкович (Германия).

Напомним, что в феврале Свитолина стала победительницей турнира серии WTA Premier в Дубае, в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину.

 

  • Свитолина победила на выставочном турнире в Нью-Йорке
  • Свитолина стала претенденткой на звание лучшей теннисистки месяца
  • 15-летняя украинка Костюк поднялась на 58 мест в мировом рейтинге WTA

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить