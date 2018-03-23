Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами В третьем круге Свитолина встретится с победительницей противостояния Дарья Гаврилова - Андреа Петкович Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла японку Наоми Осаку во втором круге престижного турнира в Майами (США). Елина Свитолина. Фото: btu.org.ua Матч, который длился 1 час 22 минуты, завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Элины. Это была пятая очная встреча теннисисток в соревнованиях WTA-тура. Теперь украинка ведет с общим результатом 3-2. На старте соревнований в Майами японка уверенно переиграла экс-первую "ракетку" мира американку Серену Уильямс - 6:3, 6:2. Это была ее восьмая подряд победа. В третьем круге Свитолина встретится с победительницей сегодняшнего противостояния Дарья Гаврилова (Австралия) - Андреа Петкович (Германия). Напомним, что в феврале Свитолина стала победительницей турнира серии WTA Premier в Дубае , в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину. Свитолина победила на выставочном турнире в Нью-Йорке

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