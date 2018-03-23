В список книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, включены издания экс-премьера Украины Николая Азарова "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота" издательства "Вече". В список Госкомтелерадио включили книги Азарова Фото: EPA В список включены две книги бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота" издательства "Вече".Перечень дополнен шестью российскими книгами. Теперь в нем 159 российских изданий, две книги изданные на временно оккупированный районах Донецкой и Луганской областей и четыре – на подконтрольной правительству Украины территории. Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После смены власти в 2014 году он покинул страну и сейчас проживает в России.В отношении Азарова расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Он фигурирует в деле о хищении бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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