В список книг, содержание которых направлено на ликвидацию
независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание
межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов,
посягательство на права и свободы человека, включены издания
экс-премьера Украины Николая Азарова "Украина на перепутье. Записки
премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота"
издательства "Вече". В список Госкомтелерадио включили книги
Азарова Фото: EPA В список включены две книги бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова "Украина на перепутье.
Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после
переворота" издательства "Вече".Перечень дополнен шестью
российскими книгами. Теперь в нем 159 российских изданий, две книги
изданные на временно оккупированный районах Донецкой и Луганской
областей и четыре – на подконтрольной правительству Украины
территории. Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014
год. После смены власти в 2014 году он покинул страну и
сейчас проживает в России.В отношении Азарова расследуется
несколько уголовных производств, связанных с растратой
государственных средств. Он фигурирует в деле о хищении
бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной
сети спецназначения на мощностях "Укртелекома".
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