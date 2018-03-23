Новый закон запрещает аборты, если плод безнадежно больной, ослабленный или с синдромом Дауна

Индия, акции протеста против абортов в Нью-Дели 26 ноября 2014 Комиссия по делам женщин утверждает, что в Индии делается ежедневно 20000 абортов. Фото: АFР

В Варшаве протестующие вышли с плакатами: "свободный выбор" и "женщина является человеческим существом", а также скандируя лозунги с требованием свободы принятия решений по деторождению, сообщает The Associated Press.

Новый предложенный закон разрешает аборты в тех случаях, когда жизни матери в опасности или когда беременность является следствием изнасилования.

Однако в проекте закона сказано, что запрещаются аборты, если плод безнадежно больной, ослабленный или с синдромом Дауна.

В Варшаве протестующие пришли к месту встречи влиятельных римско-католических епископов, призывающих к дальнейшему усилению одного из самых жестких законов об абортах в Европе. После этого они пошли маршем в парламент, а позже начали двигаться в штаб-квартиру правящей партии Ярослава Качиньского.

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Комиссар по правам человека Совета Европы уже выразил обеспокоенность относительно планов Польши принять закон под названием "Стоп аборт", отметив, что это будет противоречить обязательствам Варшавы в соблюдении международного права в области защиты прав человека.