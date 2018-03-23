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Активист "Руху нових сил" пытался вывезти из Украины более 100 кг янтаря – СМИ
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23.03.2018 20:29
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На границе с Польшей пограничники задержали активиста "Руху нових
сил" Николая Кулика, в машине у которого были обнаружены тайники с
янтарем, сообщает "Интерфакс-Украина". По данным собеседника
агентства, янтарь был расфасован в 17 пакетов Фото: ЕРА "Около
16.00 пятницы в пункт пропуска "Смильница" прибыл микроавтобус
Mercedes, которым управлял гражданин Украины, житель Старого
Самбора (Львовская область. – ), 1981 года рождения.
В результате осмотра был обнаружен двойной потолок, после его
демонтажа с самодельным люком над водительским сидением были
обнаружены 17 пакетов с янтарем по 6–7 кг каждый", – сообщил
собеседник издания. По его словам, Кулик
является совладельцем отделения экспресс-перевозок "Новой
почты" в Старом Самборе. Его партнером якобы является Василий
Курий, который был комендантом палаточного городка возле
пункта "Краковец" во время прорыва государственной границы лидером
"Руху нових сил" Михаилом Саакашвили.10 сентября Саакашвили вместе
с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт
пропуска "Шегини". Следователи квалифицировали эти события по
пяти статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе "угроза или
насилие в отношении работника правоохранительного органа" и
"групповое нарушение общественного порядка". 22
сентября Мостиский районный суд Львовской области признал
политика виновным в незаконном пересечении границы.
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