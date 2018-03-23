На границе с Польшей пограничники задержали активиста "Руху нових сил" Николая Кулика, в машине у которого были обнаружены тайники с янтарем, сообщает "Интерфакс-Украина". По данным собеседника агентства, янтарь был расфасован в 17 пакетов Фото: ЕРА "Около 16.00 пятницы в пункт пропуска "Смильница" прибыл микроавтобус Mercedes, которым управлял гражданин Украины, житель Старого Самбора (Львовская область. – ), 1981 года рождения. В результате осмотра был обнаружен двойной потолок, после его демонтажа с самодельным люком над водительским сидением были обнаружены 17 пакетов с янтарем по 6–7 кг каждый", – сообщил собеседник издания. По его словам, Кулик является совладельцем отделения экспресс-перевозок "Новой почты" в Старом Самборе. Его партнером якобы является Василий Курий, который был комендантом палаточного городка возле пункта "Краковец" во время прорыва государственной границы лидером "Руху нових сил" Михаилом Саакашвили.10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини". Следователи квалифицировали эти события по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "групповое нарушение общественного порядка". 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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