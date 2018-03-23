Сводка Новостей
- "У нас встал вопрос – а налоги где?" Террористы "ДНР" требуют от "Vodafone Украина" 800 млн руб.
- ВАДА требует наказания для 60 российских спортсменов за нарушение антидопинговых норм
- Российский ведущий Третьяков заявил, что Слуцкий "мог положить руку на голую коленку женщине или на какое-то другое место"
- Миша Романова уходит из "ВИА Гры"
- Суд арестовал Савченко
|В результате захвата заложников во Франции три человека погибли, 16 ранены
|23.03.2018 20:31
|
Двое раненых находятся в тяжелом состоянииВ результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб погибли три человека и еще 16 получили ранения.
Фото: AP
Об этом заявил президента Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.
Нападающий убил двух людей непосредственно во время нападения в супермаркете города Треб и еще одного в пятницу утром. Он выстрелил в голову мужчине в Каркассоне, а затем отобрал его автомобиль.
Макрон также сообщил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Французский президент отдельно отметил смелость жандарма, который обменял себя на заложников в супермаркете.
"Он спас жизнь и честь своего оружия и своей страны, он в это время борется со смертью, и наши мысли связаны с ним и его семьей", - добавил Макрон.
Напомним, сегодня в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете. Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".
Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, что террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.
В конце концов, французская полиция застрелила мужчину, захватившего заложников в супермаркете города Треб на юге страны.
Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за захват заложников.