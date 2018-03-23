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Суд арестовал Савченко
23.03.2018 20:39
Суд арестовал Савченко
Депутата арестовали без возможности внесения залога
Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.
Суд арестовал Савченко Фото: radiosvoboda.org

Такое решение озвучил председательствующий судья в пятницу Евгений Сидоров.

Савченко обвиняют в незаконном пересечении линии соприкосновения, получения оружия от так называемой "ДНР" для подготовки терактов в Киеве. По версии следствия, Савченко и ее сообщники хотели захватить Верховную Раду, ликвидировать ключевых украинских политиков и устроить взрывы в районе правительственного квартала.

Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.

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