Этот материал можно прочитать и на украинском языке Миша Романова
завершила карьеру в "ВиаГре"- СМИ Фото: misharomanova / Instagram
Об этом пишет "Комсомольская правда".Издание отмечает, что в
музыкальной тусовке об этом говорят как о свершившемся событии, но
менеджмент группы пока не дал информацию по данному вопросу.Певица
Миша Романова появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году, после
победы на проекте "Хочу к Меладзе".В коллективе ее коллегами стали
Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова.
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