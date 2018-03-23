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Миша Романова уходит из "ВИА Гры"
23.03.2018 20:45
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Миша Романова завершила карьеру в "ВиаГре"- СМИ Фото: misharomanova / Instagram Об этом пишет "Комсомольская правда".Издание отмечает, что в музыкальной тусовке об этом говорят как о свершившемся событии, но менеджмент группы пока не дал информацию по данному вопросу.Певица Миша Романова появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году, после победы на проекте "Хочу к Меладзе".В коллективе ее коллегами стали Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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