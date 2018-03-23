Российский ведущий Виталий Третьяков считает, что в ответ на домогательства депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого журналистки должны были "влепить ему пощечину". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Слуцкого обвиняют в домогательствах несколько журналисток Фото: Леонид Слуцкий / Facebook Студент спросил у ведущего, что он думает о ситуации со Слуцким и журналистками."Вы знаете, я хорошо знаю Слуцкого и могу сказать, я не исключаю, что он, как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, или, если она в брюках, на какое-то другое место. Не исключаю", – сказал Третьяков.Он отметил, что ничего "дурного" в этом не видит."Проявляются инстинкты. Если ты человек нормальный. Но если тебе заложат "это нельзя", это называется "зоопарк". В зоопарке действительно многое нельзя. Случка происходит по решению зоолога главного. Но мы то живем в свободном мире, мы-то, слава богу, еще не на Западе живем, где уже нельзя одно-второе-третье... От того, что вы сказали, что кто-то там сказал на "Эхе Москвы" или в какой-то "Медузе": "Мы отказываемся со Слуцким общаться". Подтекст такой: целее будем. Ну хорошо, вы не общайтесь. Женщин в Москве много, журналистов много, будут другие общаться. Все может быть, я ничего не исключаю, в этом нет ничего странного", – сказал ведущий. Он считает, что журналисты "действуют по шаблонам, которые на Западе"."А что ж вы пять лет назад об этом не сказали? А там пощечина есть? Она ему влепила пощечину? Нет? А какого же хрена, если он ее домогался и делал такие предложения... Именно так должна девушка и женщина реагировать", – считает российский ведущий.О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку Слуцкого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения".21 марта комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого.21 марта работу с Госдумой РФ приостановили агентство РБК, а также телеканалы "Дождь" и RTVI. 22 марта к ним присоединилась радиостанция "Эхо Москвы". Журналисты объявили бойкот из-за решения комиссии по этике, которая не усмотрела в действиях Слуцкого нарушений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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