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Российский ведущий Третьяков заявил, что Слуцкий "мог положить руку на голую коленку женщине или на какое-то другое место"
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23.03.2018 20:53
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Российский ведущий Виталий Третьяков считает, что в ответ на
домогательства депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого журналистки
должны были "влепить ему пощечину". Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Слуцкого обвиняют в домогательствах несколько
журналисток Фото: Леонид Слуцкий / Facebook Студент спросил у
ведущего, что он думает о ситуации со Слуцким и журналистками."Вы
знаете, я хорошо знаю Слуцкого и могу сказать, я не исключаю, что
он, как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог
положить руку на голую коленку женщине, или, если она в брюках, на
какое-то другое место. Не исключаю", – сказал Третьяков.Он
отметил, что ничего "дурного" в этом не видит."Проявляются
инстинкты. Если ты человек нормальный. Но если тебе заложат "это
нельзя", это называется "зоопарк". В зоопарке действительно многое
нельзя. Случка происходит по решению зоолога главного. Но мы то
живем в свободном мире, мы-то, слава богу, еще не на Западе живем,
где уже нельзя одно-второе-третье... От того, что вы сказали, что
кто-то там сказал на "Эхе Москвы" или в какой-то "Медузе": "Мы
отказываемся со Слуцким общаться". Подтекст такой: целее будем. Ну
хорошо, вы не общайтесь. Женщин в Москве много, журналистов много,
будут другие общаться. Все может быть, я ничего не исключаю, в этом
нет ничего странного", – сказал ведущий. Он считает, что
журналисты "действуют по шаблонам, которые на Западе"."А что ж вы
пять лет назад об этом не сказали? А там пощечина есть? Она ему
влепила пощечину? Нет? А какого же хрена, если он ее домогался и
делал такие предложения... Именно так должна девушка и женщина
реагировать", – считает российский ведущий.О домогательствах
со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC"
Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и
продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о
записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже
журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий
все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы
Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на
депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел
митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных
домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная
группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста
заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у
здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку
Слуцкого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера
общения".21 марта комиссия не нашла нарушений в поведении
Слуцкого.21 марта работу с Госдумой
РФ приостановили агентство РБК, а
также телеканалы "Дождь" и RTVI. 22 марта к ним
присоединилась радиостанция "Эхо Москвы". Журналисты
объявили бойкот из-за решения комиссии по этике, которая не
усмотрела в действиях Слуцкого нарушений.
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