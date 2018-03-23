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ВАДА требует наказания для 60 российских спортсменов за нарушение антидопинговых норм
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23.03.2018 21:01
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует от спортивных
федераций изучить нарушения спортсменами из России антидопинговых
норм на международных соревнованиях, сообщил глава организации
Крейг Риди. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
случае неполучения информации от спортивных федераций ВАДА
обратится в Спортивный арбитражный суд Фото: pixabay.com (архив) от
спортивных федераций расследовать порядка 60 нарушений
антидопинговых норм со стороны российских спортсменов, принимавших
участие в международных соревнованиях, сообщает Inside the Games.По
словам Риди, данные о нарушениях спортсменов переданы во все
спортивные федерации, которые должны изучить каждый случай."Нам
известно об этих ситуациях, и мы хотим спросить у федераций, что
они собираются с ними делать. Мы собираемся сказать: мы
предоставили вам всю информацию, которая у нас есть, и, пожалуйста,
скажите нам, можете ли вы принять меры по этому поводу и изучить
дело?" – сказал Риди, предупредив, что в случае неполучения
информации ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд.В то же
время руководитель подразделения по разведке и расследованиям ВАДА
Гюнтер Юнгер признал, что преследование российских спортсменов
может стать сложным с юридической точки зрения, так как у
организации нет оригиналов образцов.Из-за допинг-скандала сборные
России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от
Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном
составе не допустили к летней Паралимпиаде.5 декабря 2017 года
Международный олимпийский комитет из-за систематического
нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней
Олимпиаде 2018 года Национальный олимпийский комитет РФ.
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