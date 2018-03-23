Чтобы работать на временно оккупированной территории Донецкой области, оператор мобильной связи "Vodafone Украина" должен зарегистрироваться в "министерстве доходов и сборов ДНР", заявил террорист Александр Тимофеев. Террорист Тимофеев: Конкретно по Vodafone: если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился Фото:dan-news.info "Компания не заплатила ни одной копейки налогов в бюджет республики. Ни одного киловатт-часа, которые потребляли вышки сотовой связи, не были оплачены. Затратная часть нулевая, даже обслуживание сотовых вышек обеспечивали специалисты Министерства связи ДНР, они выезжали и обслуживали за свои материальные средства вышки этих владельцев. С точки зрения налогов, у них не было затратной части вообще. У них даже представителя на территории не было, то есть пойти кому-то пожаловаться было невозможно. Вышки работают, связь работает, деньги собираются, налоги не платятся. Поэтому, с этой точки зрения, после того, как эта ситуация произошла, у нас встал вопрос – а налоги где? По недоплаченным суммам – там порядка 800 млн рублей (369,5 млн грн. –)", – сказал Тимофеев.По его словам, это необходимое условие, чтобы компания могла работать на временно оккупированных территориях."Конкретно по "Vodafone": если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился – он приходит в Министерство доходов и сборов, регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии. Если оплата есть, он включается и работает дальше. Если оплаты у "Vodafone" нет, то, ребята, извините, я как налоговый залог реализую все это тому, кто это купит. Будет это "Феникс" или кто-то другой – мне все равно. По сумме налоговых обязательств эти деньги я все равно получу в бюджет республики", – сказал террорист.На Донбассе 11 января перестала работать связь "Vodafone Украина".13 января на запрос "Комсомольской правды" в Vodafone сообщили, что не выяснили причины потери связи. В компании добавили, что не могут гарантировать возвращение связи и услуг оператора, если повреждение произошло на подконтрольной "ДНР" территории.15 января представители "Vodafone Украина" проинформировали, что не могут получить доступ в "серую зону" для ремонта поврежденной линии связи.19 января "Vodafone Украина" сообщила, что в Луганске связь удалось наладить, а в Донецке – нет. "Причина неизвестна – либо оборудование выведено из строя, либо нет энергоснабжения", – написал представитель компании.20 января украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявила, что восстановительные работы Vodafone в оккупированных районах Донецкой области блокируют боевики.29 января "министерство связи ДНР" предложило руководству "Vodafone Украина" запустить альтернативный вариант связи через территорию России.В ходе заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 28 февраля была достигнута договоренность о необходимости восстановления мобильной связи на оккупированной территории Донецкой области. 15 марта на заседании контактной группы вновь была достигнута эта договоренность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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