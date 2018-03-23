Главу Деснянской райгосадминистрации Киева Геннадия Заболотного НАБУ подозревает в недостовернных данных в декларации касательно земельного участка и корпоративных прав его жены на сумму более 2 млн грн. НАБУ подозревает Заболотного в декларировании недостоверной информации Фото: desn.gov.ua Заболотный на момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской райгосадминистрации Одесской области. Его подозревают в совершении преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины."По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году", – собщили в НАБУ.Факт нарушения закона "О предотвращении коррупции" также подтвердило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, отметили в бюро.Детективы НАБУ считают, что чиновник хотел скрыть значительную часть своего состояния. При этом расследование они ведут с декабря 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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