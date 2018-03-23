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Еврокомиссар Хан обеспокоен отсутствием в Украине приговоров против высокопоставленных чиновников, фигурирующих в расследованиях НАБУ
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23.03.2018 21:49
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Еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан Украину
призвал создать Высший антикоррупционный суд в соответствии с
рекомендациями Венецианской комиссии. Хан призвал Украину создать
антикоррупционный суд Фото: EPA Еврокомиссар призвал создать Высший
антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской
комиссии."Это одно из условий для дальнейшей финансовой поддержки
со стороны МВФ (Международный валютный фонд. – ). Я в
постоянном и тесном контакте с МВФ и другими финансовыми
институтами, и я могу вас заверить, что терпение, мягко говоря,
исчерпывается", – отметил Хан.В то же время он сказал, что
НАБУ делает очень важную работу в очень сложных обстоятельствах.22
декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в
парламент законопроект №7440 "О Высшем
антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в
Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в
котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный
банк также выразил недовольство документом, заявив,
что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления
Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили,
что считают законопроект соответствующим рекомендациям
Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не
соответствует требованиям Международного валютного фонда для
получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал
законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении.
Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны
создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В
настоящий момент дела, которые расследует Национальное
антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд,
поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ
Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро.
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