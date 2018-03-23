Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил работу полиции в ситуации с захватом заложников в Требе. Макрон назвал действия полиции смелыми и профессиональными Фото: ЕРА Макрон назвал произошедшее террористической атакой и похвалил работу полиции, которая, по его мнению, проявила профессионализм и смелость.Французский президент рассказал об офицере полиции, который попросил заменить себя на других заложников. Он добавил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Мужчина вошел в супермаркет в коммуне Треб около 11.15 по местному времени (12.15 по Киеву). По словам свидетелей, мужчина заявил, что является боевиком ИГИЛ.Злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года.В результате французские правоохранители убили злоумышленника. Им оказался 26-летний Редуан Лакдим. Он был известен полиции за мелкие преступления, в частности, связанные с наркотиками. По данным СМИ, Лакдим был выходцем из Марокко. Сначала он якобы украл автомобиль в коммуне Каркассон, убив пассажира и ранив водителя, после этого напал на группу полицейских. Дальше он сбежал и захватил заложников в супермаркете. Правоохранители эту информацию пока не подтвердили. ИГИЛ взял на себя ответственность за захват заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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