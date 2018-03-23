Важно в равной степени говорить как об успехах в Украине, так и о проблемах, отметила депутат Европарламента Ребекка Хармс. Хармс заявила о необходимости принятия в Украине закона об антикоррупционном суде Фото: EPA По ее словам, важно в равной степени говорить как об успехах на примере Национального антикоррупционного бюро или "Нафтогазу України", который недавно выиграл Стокгольмский арбитраж в споре с "Газпромом", так и о проблемах."Наши избиратели ожидают от нас, что мы не будем закрывать глаза, когда успехи отсутствуют", – сказала политик.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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