Президент США Дональд Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Ранее Трамп грозил наложить вето на бюджет Фото: ЕРА "Важная новость! Помощь США для Украины увеличивается! Совместное решение президента США и Конгресса в поддержку Украины. Президент США Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн", – написал Чалый. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1480638025381405&id=100003056659575 В сообщении посольства Украины говорится, что $200 млн выделено для предоставления военно-технической помощи Украине, смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме $420,700 млн. https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1705695586140333 "Ценим и выделение этих дополнительных ресурсов для обороны и реформ в Украине. Но не менее важно, что это четкий сигнал от стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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