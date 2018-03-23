Погода, Новости, загрузка...
Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии
23.03.2018 22:22
Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии
Приостановлено подачу воды с Петровской насосной станции
Подача воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области приостановлена ​​из-за аварии на магистральном водопроводе.
Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии Фото: gettyimages.com

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"Приостановлено подачу воды из Петровской насосной станции неконтролируемой часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водопроводе на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале месяца на Донбассе из-за обесточивания насосной станции без воды остались Мариуполь, Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Новолуганское.

  • Исследователи обнаружили частицы пластика почти во всей бутылочной воде
  • Подтопление шахт на Донбассе грозит заражением питьевой воды
  • Мариуполь и еще восемь населенных пунктов остались без воды из-за непогоды

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить