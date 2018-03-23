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|Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии
|23.03.2018 22:22
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Приостановлено подачу воды с Петровской насосной станцииПодача воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области приостановлена из-за аварии на магистральном водопроводе.
Фото: gettyimages.com
Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.
"Приостановлено подачу воды из Петровской насосной станции неконтролируемой часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водопроводе на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале месяца на Донбассе из-за обесточивания насосной станции без воды остались Мариуполь, Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Новолуганское.
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