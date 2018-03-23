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|Мусорное пятно в Тихом океане выросло размером до трех Франций
|23.03.2018 22:30
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Большая часть пластика взвешенная в воде, полупрозрачная, превратилась в триллионы мелких, почти незаметных частицНовая оценка размеров мусорного пятна в Тихом океане увеличила его до размеров, что в три раза превышают территорию Франции.
Вопреки распространенным представлениям, пятно не выглядит как "мусорный остров" и со стороны может показаться вполне безвредным. Большая часть пластика в воде, полупрозрачная, превратилась в триллионы мелких, почти незаметных частиц. Но вместе они - как показали работы, проведенные в океане на пространстве от Калифорнии до Гавайских островов, - дают огромную массу в 87 тыс. т, которая губит морские организмы, пишет Naked Science.
В ходе исследования использовались 18 траулеров и даже съемка с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules. После сбора и сортировки проб их изучали в лаборатории. Эти данные легли в основу теоретической модели, которая и позволила по-новому взглянуть на впечатляющие масштабы мусорного пятна. Этот мусор в подавляющей своей части состоит из пластика, полиэтилена и полипропилена.
По данным ученых, накопление микрочастиц пластика тихоокеанского мусорного пятна ускоряется экспоненциально, начиная с 1970-х. Тогда содержание такого мусора здесь оценивалось в 400 м/км2, а в 2015 г. был уже 1230 г./км2. И хотя около 75 процентов массы его приходится на крупные фрагменты размерами более 5 см, количество мелких частиц оценивается более чем в триллион.
Напомним, что исследователи обнаружили новый мусорный материк, расположенный в северной части Тихого океана.