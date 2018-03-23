Сводка Новостей
- Вера Савченко считает, что на решение суда об аресте Надежды повлияли Порошенко и Гройсман
- Норвегия хочет запретить ношение паранджи в учебных заведениях
- Playboy присоединился к бойкотирующим Госдуму СМИ
- В Испании взяли под стражу пятерых каталонских политиков, обвиняемых в мятеже
- "У нас встал вопрос: а налоги где?" Террористы "ДНР" требуют от "Vodafone Украина" 800 млн руб.
|В Испании взяли под стражу пятерых каталонских политиков, обвиняемых в мятеже
|23.03.2018 22:38
|
Судья удовлетворил ходатайство прокуратурыСудья Верховного суда Испании объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.
Фото: afp.com
Судья вынес решение о временном содержании под стражей без права внесения залога. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что существует риск побега и повторения преступления, сообщает La Vanguardia.
Под решение суда попали кандидат на должность главы правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министр по территории Хосеп Руль, экс-министр иностранных дел Рауль Ромева, экс-министр социальной политики Долорс Баса и прежний спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.
Турула, Руль и Ромева попадут в тюрьму Ештремера, где уже находятся другие каталонские политики Ориоль Хункерас и Жоаким Форн, а Форкадель и Басса отправятся в другую тюрьму в 35 км от Мадрида.
Отметим, что генеральный секретарь "Республиканской левой Каталонии" (ERC) Марта Ровира, против которой главный суд Испании также выдвинул обвинения в мятеже, оставила Испанию.
Ровира стала уже седьмой сторонницей независимости Каталонии из тех, которые бежали за границу.
Напомним, 2 ноября 2017 года судья Национальной судебной палаты Испании приказал заточить восемь членов отстраненного Женералитата Каталонии без права залога.
Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.
Как известно, Карлес Пучдемон с октября 2017 года находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании.