В российской редакции Playboy выразили надежду, что скандал с депутатом Государственной думы Леонидом Слуцким изменит отношение общества к сексуальным домогательствам. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого Фото: duma.gov.ru "Playboy поддерживает журналистов, нашедших в себе смелость рассказать о неприемлемом поведении чиновников, и выступает категорически против любых видов сексуальных домогательств, от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта", – говорится в сообщении.Издание напомнило и об обвинениях в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого обвинил в сексуальных домогательствах журналист Ренат Давлетгильдеев."Мы призываем ценить личные границы друг друга, вести себя с людьми достойно и корректно вне зависимости от их пола и надеемся, что случай с депутатом Слуцким изменит отношение общества к сексуальным домогательствам", – подчеркнули в Playboy.О домогательствах со стороны депутата Госдумы Слуцкого в феврале и марте 2018 года сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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