Норвегия может стать первой страной Северной Европы, что введет такой запрет в сфере образования

Министр образования страны Сел Йенсен заявила, что Норвегия может стать первой страной Северной Европы, введет такой запрет в сфере образования, если этот законопроект будет принят парламентом, сообщает Reuters .

Енсен, которая является также лидером антимигрантской ультраправой "Прогрессивной партии", заявила, что запрет пошлет сильный сигнал о том, что Норвегия является "открытым обществом, где мы хотим видеть лица друг друга".

Местный запрет на ношение бурки (одежды, закрывающей все лицо) и никаба (одежды, закрывающей все, кроме глаз) уже введен в некоторых средних школах в Норвегии.

Как известно, Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и немецкая земля Бавария ввели ограничения на ношение в общественных местах вуали, полностью закрывающей лицо.