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|Норвегия хочет запретить ношение паранджи в учебных заведениях
|23.03.2018 22:46
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Норвегия может стать первой страной Северной Европы, что введет такой запрет в сфере образованияНорвежское правительство предложило законопроект, запрещающий ношение в университетах, школах и детских садах мусульманской паранджи, полностью закрывающей лицо.
Фото: lifeglobe.net
Министр образования страны Сел Йенсен заявила, что Норвегия может стать первой страной Северной Европы, введет такой запрет в сфере образования, если этот законопроект будет принят парламентом, сообщает Reuters.
Енсен, которая является также лидером антимигрантской ультраправой "Прогрессивной партии", заявила, что запрет пошлет сильный сигнал о том, что Норвегия является "открытым обществом, где мы хотим видеть лица друг друга".
Местный запрет на ношение бурки (одежды, закрывающей все лицо) и никаба (одежды, закрывающей все, кроме глаз) уже введен в некоторых средних школах в Норвегии.
Как известно, Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и немецкая земля Бавария ввели ограничения на ношение в общественных местах вуали, полностью закрывающей лицо.
Напомним, что нижняя палата парламента Швейцарии приняла решение о запрете носить паранджу.