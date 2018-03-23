Сестра внефракционного народного депутата Надежды Савченко Вера заявила, что в то время, как судья два часа находился в совещательной комнате, у стороны защиты появилась надежда, что нардепа отпустят. По ее мнению, на решение судьи повлияли президент и премьер-министр Украины Петр Порошенко и Владимир Гройсман. Вера Савченко: Судья и хотел дать заднюю, но ему "заварили дверь" Фото: uacrisis.org "Когда судья более двух с половиной часов был в совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не так", – отметила она.По словам Веры, и у нее, и у адвокатов появилась надежда, что судьи могут "дать заднюю"."Но может судья и хотел дать заднюю, но ему "заварили дверь". Ведь Петр Порошенко и Владимир Гройсман сегодня уже поздравили Василия Грицака (глава Службы безопасности Украины. – ) с тем, что он "обезвредил преступников", – подчеркнула сестра нардепа.Она высказала мнение, что судья уже не смог принять другого решения, а потому "отпустил в зале суда и сразу же арестовал".Сегодня суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог.Прокуратура аргументировала необходимость ареста нардепа возможностью покинуть страну и повлиять на ход следствия.Подозреваемая, которой суд разрешил находиться во время заседания не в стеклянной клетке, а рядом с адвокатами, называет дело против нее политическим преследованием.В ходе заседания Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" – не террористы.Она также объявила о голодовке.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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