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Вера Савченко считает, что на решение суда об аресте Надежды повлияли Порошенко и Гройсман
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23.03.2018 23:01
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Сестра внефракционного народного депутата Надежды Савченко Вера
заявила, что в то время, как судья два часа находился в
совещательной комнате, у стороны защиты появилась надежда, что
нардепа отпустят. По ее мнению, на решение судьи повлияли президент
и премьер-министр Украины Петр Порошенко и Владимир Гройсман. Вера
Савченко: Судья и хотел дать заднюю, но ему "заварили дверь" Фото:
uacrisis.org "Когда судья более двух с половиной часов был в
совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не
так", – отметила она.По словам Веры, и у нее, и у адвокатов
появилась надежда, что судьи могут "дать заднюю"."Но может судья и
хотел дать заднюю, но ему "заварили дверь". Ведь Петр Порошенко и
Владимир Гройсман сегодня уже поздравили Василия Грицака (глава
Службы безопасности Украины. – ) с тем, что он
"обезвредил преступников", – подчеркнула сестра нардепа.Она
высказала мнение, что судья уже не смог принять другого решения, а
потому "отпустил в зале суда и сразу же арестовал".Сегодня суд
арестовал Савченко до 20 мая без права на залог.Прокуратура
аргументировала необходимость ареста нардепа
возможностью покинуть страну и повлиять на ход
следствия.Подозреваемая, которой суд разрешил находиться во время
заседания не в стеклянной клетке, а рядом с адвокатами,
называет дело против нее политическим преследованием.В ходе
заседания Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" – не
террористы.Она также объявила о голодовке.22 марта парламент
Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее
задержание и арест. В тот же день депутата
задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По
словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по
делу его подзащитной занимают 246 страниц.
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