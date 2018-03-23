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Арестовали Савченко, Трамп утвердил $620,7 млн для Украины, захват заложников во Франции. Главное за день
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23.03.2018 23:17
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"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 23 марта.
Главные события 23 марта Фото: EPA Шевченковский райсуд Киева
арестовал внефракционного нардепа Надежду Савченко до 20 мая без
права залога. В суде она объявила голодовку.Президент США Дональд
Трамп подписал одобренный Сенатом и Палатой представителей бюджет,
которым предусмотрена помощь Украине в размере $620,7 млн.
$200 млн выделено для предоставления военно-технической помощи
Украине, смета помощи по линии Государственного департамента США и
причастных агентств определена в сумме $420,7 млн. Террорист
захватил заложников в супермаркете французской коммуні Треб. В
результате французские правоохранители убили
злоумышленника. Им оказался 26-летний Редуан
Лакдим. ИГИЛ взял на себя ответственность за захват
заложников. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал,
что в результате нападения с захватом заложников во
французском Требе три человека погибли, еще 16 были
ранены.Министерство внутренних дел Украины и министерство Европы и
иностранных дел Франции в пятницу подписали соглашение о поставке в
Украину 55 вертолетов компании Airbus Helicopters. Французские
вертолеты будут помогать нести службу Госслужбе Украины по
чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе.
МВД планирует получить вертолеты трех моделей: Н145, Н125 и Н225.
До конца 2018 года Украина ожидает поставку первых четырех
вертолетов.Президент Украины Петр Порошенко назначил новым
главой Волынской областной государственной администрации Александра
Савченко.Президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника
по национальной безопасности Герберта Макмастера.Международные
аэропорты Борисполь и Львов договорились с ирландским лоукостером
Ryanair о начале полетов, первые ожидаются в октябре 2018 года.
Средняя цена билета будет ниже €40, отметил президент Украины Петр
Порошенко.
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