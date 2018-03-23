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Украинского консула впервые допустили к осужденному за терроризм в РФ украинцу Сизоновичу
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23.03.2018 23:48
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Украинский консул в Новосибирске Диана Иванова впервые получила
согласие и посетила в российской тюрьме осужденного за терроризм
украинского пенсионера Алексея Сизоновича. Сизонович рассказал, что
его били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти
Фото: Maria Tomak / Facebook "Когда он вошел в комнату, где была
встреча, он меня спросил: "Вы кто?" И когда я сказала, что я –
консул Украины, он сказал: "Слава богу, наконец-то я вас
дождался!" – сказала Иванова.Сизонович рассказал консулу, что
пока он находился в СИЗО в Ростове-на-Дону, его сильно
били."Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти.
Он сказал, что к нему применялись пытки в том числе и электрическим
током... Он говорит, что очень хотел, чтобы к нему приехал
консул. Но консула не хотели пускать, потому что после
избиения голова Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером,
чем сейчас. Сейчас мужчина выглядит нормально. А когда он
шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима", –
отметила консул.Иванова рассказала, что по ее данным, в
подконтрольном ей регионе РФ находится довольно много заключенных
украинцев. "В последнее время много стало ребят, которых
задерживают за 228-й статье (наркотики)", – подчеркнула
консул.Приговор Сизоновичу Северо-Кавказский окружной военный
суд РФ вынес 31 июля 2017 года. По версии российского
следствия, Сизонович и его сообщник в апреле 2014 года в Киеве
создали организованную группу, договорившись о совершении
террористических актов в России и Украине.Сизонович якобы собирал
информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливал
различные взрывные устройства. Следствие утверждает, что он в
течение 11 лет работал на шахте в Украине подрывником,
соответственно, приобрел навыки.Согласно утверждениям следователей,
в конце мая 2016 года Сизонович получил намек поехать в город
Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и
сфотографировать локальный вокзал, а также определить место для
закладки взрывных устройств. На этом вокзале якобы планировался
теракт в сентябре того же года.Сизонович, по данным "Интерфакса",
был задержан сотрудниками правоохранительных органов РФ в сентябре
2016 года во время пересечения границы, с тех пор находился под
стражей.По информации издания "Соцпортал", луганский шахтер
был задержан в августе 2016 года в Изварино Луганской области на
границе с Россией. Издание отмечает, что Сизонович был активистом
"Батьківщини".
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