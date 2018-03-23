Украинский консул в Новосибирске Диана Иванова впервые получила согласие и посетила в российской тюрьме осужденного за терроризм украинского пенсионера Алексея Сизоновича. Сизонович рассказал, что его били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти Фото: Maria Tomak / Facebook "Когда он вошел в комнату, где была встреча, он меня спросил: "Вы кто?" И когда я сказала, что я – консул Украины, он сказал: "Слава богу, наконец-то я вас дождался!" – сказала Иванова.Сизонович рассказал консулу, что пока он находился в СИЗО в Ростове-на-Дону, его сильно били."Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки в том числе и электрическим током... Он говорит, что очень хотел, чтобы к нему приехал консул. Но консула не хотели пускать, потому что после избиения голова Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером, чем сейчас. Сейчас мужчина выглядит нормально. А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима", – отметила консул.Иванова рассказала, что по ее данным, в подконтрольном ей регионе РФ находится довольно много заключенных украинцев. "В последнее время много стало ребят, которых задерживают за 228-й статье (наркотики)", – подчеркнула консул.Приговор Сизоновичу Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес 31 июля 2017 года. По версии российского следствия, Сизонович и его сообщник в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, договорившись о совершении террористических актов в России и Украине.Сизонович якобы собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливал различные взрывные устройства. Следствие утверждает, что он в течение 11 лет работал на шахте в Украине подрывником, соответственно, приобрел навыки.Согласно утверждениям следователей, в конце мая 2016 года Сизонович получил намек поехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать локальный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. На этом вокзале якобы планировался теракт в сентябре того же года.Сизонович, по данным "Интерфакса", был задержан сотрудниками правоохранительных органов РФ в сентябре 2016 года во время пересечения границы, с тех пор находился под стражей.По информации издания "Соцпортал", луганский шахтер был задержан в августе 2016 года в Изварино Луганской области на границе с Россией. Издание отмечает, что Сизонович был активистом "Батьківщини". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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