После захвата заложников во французском Требе и убийства террориста 18-летняя девушка была задержана по подозрению в причастности к террористической группировке. В ходе спецоперации были ранены двое полицейских Фото: ЕРА По его словам, задержанного проверяют на возможные связи с террористической группировкой.Источники телеканала сообщили, что задержанной является 18-летняя девушка, которая была сожительницей Лакдима.Молен также рассказал, что в ходе спецоперации были ранены двое полицейских.Мужчина вошел в супермаркет в коммуне Треб около 11.15 по местному времени (12.15 по Киеву). По словам свидетелей, мужчина заявил, что является боевиком ИГИЛ.Злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года.В результате французские правоохранители убили злоумышленника. Им оказался 26-летний Редуан Лакдим. Он был известен полиции за мелкие преступления, в частности, связанные с наркотиками. По данным СМИ, Лакдим был выходцем из Марокко. Сначала он якобы украл автомобиль в коммуне Каркассон, убив пассажира и ранив водителя, после этого напал на группу полицейских. Дальше он сбежал и захватил заложников в супермаркете. Правоохранители эту информацию пока не подтвердили. ИГИЛ взял на себя ответственность за захват заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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