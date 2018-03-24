По времени активность России в отношении предоставления оружия боевикам террористической афганской группировки "Талибан" связано с ростом интенсивности сирийского конфликта, заявил главнокомандующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон. Николсон: Российское оружие, вероятно, использовалось против афганской армии и инструкторов НАТО Фото: ЕРА По словам генерала, он сам был свидетелем действий России по дестабилизации в Афганистане и уверяет, что оружие попадает в страну через границу с Таджикистаном."Мы знаем истории, рассказанные талибами СМИ, о финансовой поддержке, которую предоставляет соперник. Афганские лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали его нам и говорили: "Это русские передали "Талибану", – заявил Николсон.Он убежден, что сотрудничество России и "Талибана" началось недавно. Россия проводила масштабные учения на афганской границе вместе с Таджикистаном."Это были антитеррористические учения, но мы знаем, как работают русские: они транспортируют большое количество оборудования, и часть его оставляют на месте", – подчеркнул военнослужащий США. По данным источников в Афганистане, российское оружие, вероятно, использовалось против афганской армии и инструкторов НАТО, сопровождающих солдат при выполнении некоторых боевых заданий."Активность стала более интенсивной за последние 18 – 24 месяца. Ранее мы не наблюдали такой дестабилизирующей деятельности России. По времени это совпадает с ростом интенсивности сирийского конфликта", – подчеркнул Николсон.В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против радикального исламистского движения "Талибан", поводом для которой послужили террористические атаки в Америке 11 сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство иностранных войск. В связи с этим боевики "Талибана" существенно активизировали атаки.В феврале 2017 года Николсон обвинил Россию, Пакистан и Иран в поддержке талибов и увеличении своего вмешательства в военные действия в Афганистане, что, по его мнению, значительно усложняет задачу для США и властей Кабула по борьбе с терроризмом. На пресс-конференции 24 апреля в Кабуле Николсон не стал отрицать факты поставок российского оружия талибам.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал вымыслом заявления представителей США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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