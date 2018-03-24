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Главнокомандующий войсками США в Афганистане заявил, что Россия вооружает боевиков "Талибана"
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24.03.2018 01:40
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По времени активность России в отношении предоставления оружия
боевикам террористической афганской группировки "Талибан" связано с
ростом интенсивности сирийского конфликта, заявил главнокомандующий
войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон. Николсон:
Российское оружие, вероятно, использовалось против афганской армии
и инструкторов НАТО Фото: ЕРА По словам генерала, он сам был
свидетелем действий России по дестабилизации в Афганистане и
уверяет, что оружие попадает в страну через границу с
Таджикистаном."Мы знаем истории, рассказанные талибами СМИ, о
финансовой поддержке, которую предоставляет соперник. Афганские
лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали его нам и
говорили: "Это русские передали "Талибану", – заявил
Николсон.Он убежден, что сотрудничество России и "Талибана"
началось недавно. Россия проводила масштабные учения на афганской
границе вместе с Таджикистаном."Это были антитеррористические
учения, но мы знаем, как работают русские: они транспортируют
большое количество оборудования, и часть его оставляют на
месте", – подчеркнул военнослужащий США. По данным
источников в Афганистане, российское оружие, вероятно,
использовалось против афганской армии и инструкторов НАТО,
сопровождающих солдат при выполнении некоторых боевых
заданий."Активность стала более интенсивной за последние 18 –
24 месяца. Ранее мы не наблюдали такой дестабилизирующей
деятельности России. По времени это совпадает с ростом
интенсивности сирийского конфликта", – подчеркнул Николсон.В
2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию
против радикального исламистского движения "Талибан", поводом
для которой послужили террористические атаки в Америке 11
сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство
иностранных войск. В связи с этим боевики "Талибана"
существенно активизировали атаки.В феврале 2017 года
Николсон обвинил Россию, Пакистан и Иран в поддержке
талибов и увеличении своего вмешательства в военные действия в
Афганистане, что, по его мнению, значительно усложняет задачу для
США и властей Кабула по борьбе с терроризмом. На пресс-конференции
24 апреля в Кабуле Николсон не стал отрицать факты поставок
российского оружия талибам.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
назвал вымыслом заявления представителей США.
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