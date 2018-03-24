Сводка Новостей
- Сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Фоторепортаж
- Тиллерсон может стать ректором Техасского университета – СМИ
- В штабе АТО назначили служебную проверку из-за несвоевременного поступления информации об обстрелах боевиками
- Главнокомандующий войсками США в Афганистане заявил, что Россия вооружает боевиков "Талибана"
- Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона – СМИ
|В штабе АТО назначили служебную проверку из-за несвоевременного поступления информации об обстрелах боевиками
|24.03.2018 01:48
|
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1897358100274987
23 марта в штабе сообщили, что в течение суток 22 марта боевики придерживались режима прекращения огня, обстрелов украинская сторона не фиксировала.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.
Поделитесь статьей с друзьями