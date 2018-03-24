Боевики на Донбассе сорвали перемирие, сохранявшееся двое суток, и обстреляли позиции Вооруженных си Украины из минометов. По данным штаба АТО, ни один украинский воин не пострадал. Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "В частности, на донецком направлении из запрещенных минскими договоренностями 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту соперник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушены приусадебный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших между гражданского населения нет", – сказано в сообщении.Также отмечается, что полуночи 24 марта боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ около Марьинки."Минометы калибра 82 мм применили неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина", – добавили в штабе АТО.Утром 23 марта пресс-центр штаба АТО сообщил, что боевики уже двое суток придерживаются режима прекращения огня.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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