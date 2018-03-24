Госслужащий секретариата Кабмина задержан за получение неправомерной выгоды, ему горозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в военной прокуратуре Центрального региона Украины. Чиновнику секретариата Кабмина сообщили о подозрении Фото: Gordonua.com "Госслужащий Р. был переведен на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования секретариата Кабинета министров Украины. В этот же день он был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, при получении неправомерной выгоды", – сказано в сообщении.Отмечается, что задержанный получил неправомерную выгоду в размере $1 тыс. "за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Минобороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО"."В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на его имущество", – добавили в военной прокуратуре.В пресс-службе подчеркнули, что любые незаконные действия в отношении имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров."Согласно ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды) наказываются штрафом от 750 до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет", – проинформировали в прокуратуре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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